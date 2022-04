Microsoft diz que Xbox Game Pass está chegando ao PlayStation

Já faz um bom tempo que ouvimos rumores sobre o Xbox Game Pass chegar ao PlayStation.

De acordo com a Microsoft, Xbox Game Pass tem sido o que a empresa mais tem impulsionado com seu marketing e estratégia. Exclusivos foram usados até agora para ajudar a dar valor ao Game Pass para os proprietários do Xbox, mas com uma compra tão grande quanto a Activision Blizzard, a Microsoft está tentando tornar o Xbox Game Pass em um serviço mais atraente lançadondo em outras plataformas que não sejam da Microsoft.

Desta vez, a página oficial do Xbox anuncia que Xbox Game Pass já está a caminho ao PlayStation também. Com a recente mudança de foco da Microsoft para impulsionar o Xbox Game Pass como um serviço multiplataforma.

Parabéns! Você caiu na pegadinha de 1º de Abril! Agora compartilhe isso com seus amigos para eles caírem na pegadinha também.