Microsoft encorajava guerra de consoles na época do Xbox 360

A era do Xbox 360 foi um momento diferente no tempo, certamente para a marca Xbox, onde ainda parecia faminta para fazer um nome para si mesma. Essa fome muitas vezes se transformou em ‘guerras de console’; basicamente, pessoas discutindo sobre qual console é o melhor. Embora essa competição feroz tenha diminuído um pouco nos últimos anos (embora não totalmente), naquela época, o Xbox até a encorajou.

O ex-executivo Peter Moore recentemente tocou em seus dias de Xbox em um novo episódio de podcast ‘My Other Passion‘. Enquanto o programa se concentra principalmente no esporte, o outro campo de carreira de Moore, os dois falaram sobre o Xbox, especialmente a era Xbox 360 quando Moore estava envolvido. Ele nos deixou este pequeno detalhe sobre como o Xbox lidou com o debate entre eles e o PlayStation:

“Encorajamos as guerras de consoles, não para criar divisão, mas para desafiar uns aos outros, e quando digo um ao outro quero dizer Microsoft e Sony. Se a Microsoft não tivesse travado o curso após o Xbox, após os anéis vermelhos da morte, os jogos seriam um lugar mais pobre para isso, você não teria a concorrência que tem hoje.”

Então, embora hoje em dia Phil Spencer seja incrivelmente aberto sobre seu amor pelas outras plataformas de jogos , as coisas eram muito diferentes naquela época. Os executivos provavelmente ainda gostavam de outros sistemas, mas ser tão público sobre isso não era a norma.