Microsoft está criando uma loja do Xbox mobile para competir com Apple e Google

O segmento mobile é sem duvidas o maior na indústria dos jogos, movendo bilhões de dólares todo ano. A Microsoft planeja apostar forte nessa divisão, especialmente com o uso da nuvem, permitindo que os jogadores aproveitem jogos grandes até mesmo em seus dispositivos móveis.

Após a aquisição da Activision Blizzard, a qual possui uma forte divisão de jogos mobile, a Microsoft agora está criando uma loja digital para competir diretamente contra a Apple e Google, as gigantes dessa indústria.

A informação surgiu através dos documentos recebidos pela CMA, a qual está analisando a aquisição de $ 68.7 bilhões de dólares da Activision Blizzard. A Microsoft afirma que o espaço mobile foi um dos principais motivos de ter adquirido a empresa e planeja abrir sua própria plataforma e loja digital da Xbox Mobile.

A transação melhorará a capacidade da Microsoft de criar uma loja de jogos de próxima geração que opera em uma variedade de dispositivos, incluindo dispositivos mobile, como resultado da adição do conteúdo da Activision Blizzard.

Com base nas comunidades de jogadores existentes da Activision Blizzard, a Xbox buscará escalar a Xbox Store para dispositivos mobile, atraindo os jogadores para uma nova plataforma Xbox Mobile. Afastar os consumidores da Google Play Store e da App Store em dispositivos mobile, no entanto, exigirá uma grande mudança no comportamento do consumidor. A Microsoft espera que, ao oferecer conteúdo conhecido e popular, os jogadores estejam mais inclinados a experimentar algo novo.

Entre as grandes IPs que a Microsoft espera adquirir com a compra da Activision Blizzard estão Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga, dois dos maiores sucessos dentro do setor mobile.

De acordo com a Microsoft, a divisão mobile representa mais do que metade da receita total da Activision Blizzard, enquanto os jogadores de mobile equivalem a três quartos da sua base mensal de usuários ativos.

A transação dá à Microsoft uma presença significativa em jogos para dispositivos mobile. As receitas de jogos mobile da divisão King e títulos como Call of Duty: Mobile, bem como receitas auxiliares, representaram mais da metade das receitas da Activision Blizzard no primeiro semestre de 2022. Os jogadores mobile representam cerca de três quartos dos seus usuários ativos mensalmente.

Atualmente, a Microsoft não tem presença significativa em jogos para dispositivos mobile e a transação trará a experiência necessária em desenvolvimento, marketing e publicidade de jogos para dispositivos mobile. A Activision Blizzard poderá contribuir com seus aprendizados desenvolvendo e publicando jogos para celular para os estúdios de jogos da Xbox.

Para competir com Google e Apple, a Microsoft dará mais liberdade aos desenvolvedores, permitindo que ofereçam suas próprias formas de pagamento dentro da loja, além de outros benefícios.