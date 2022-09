Microsoft está em negociações para adquirir estúdios japoneses

O próximo jogo exclusivo do Xbox de Hideo Kojima parece ser apenas o começo do que a Microsoft tem reservado para nós no que diz respeito aos estúdios japoneses. De acordo com um novo rumor, esta nova dedicação aos títulos japoneses que temos visto nos últimos anos não é algo temporário, mas a Microsoft pretende apostar ainda mais neste tipo de jogo.

A importância dada a este mercado é tão grande que a Microsoft procura comprar estúdios japoneses . Isso foi compartilhado pelo conhecido jornalista de videogame Imran Khan no último Giant Bombcast.

Conforme explicou o jornalista, a Microsoft está atualmente em negociações para adquirir estúdios japoneses, estando interessada tanto em grandes editoras quanto em estúdios menores. Jeff Grubb, que também participa do Giantbombcast, reafirmou as palavras de Khan, acrescentando que o bem-sucedido acordo com Kojima para o desenvolvimento de um jogo exclusivamente para Xbox teria sido o primeiro passo nesse caminho.

Phil Spencer está presente há mais um ano na Tokyo Game Show, onde explicou que um dos principais motivos pelos quais gosta de participar é poder estar mais próximo dos desenvolvedores japoneses e poder estabelecer novas alianças com eles. Não é de surpreender que, depois de adquirir uma boa variedade de estúdios ocidentais do Xbox, eles agora estejam olhando para o leste. Mesmo assim, é importante notar que para uma empresa americana como a Microsoft pode ser difícil no nível regulatório adquirir uma grande editora japonesa no mesmo nível que eles fizeram com a Bethesda ou a Activision Blizzard, então tudo continua a ser visto.