Microsoft está muito confiante sobre a aprovação da Activision Blizzard

Ouvimos de Phil Spencer recentemente sobre como o acordo do Xbox Activision Blizzard está progredindo , especialmente em relação ao Call of Duty e seus termos de exclusividade no futuro. Embora alguns aspectos da fusão pareçam incertos neste estágio, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, ainda parece bastante confiante de que tudo acontecerá no final.

Falando com a Bloomberg, Nadella discutiu o nível de escrutínio do negócio e como esses níveis de atenção são esperados. Ainda assim, Nadella parece positivo sobre o acordo e sua progressão até agora:

É claro que qualquer aquisição desse tamanho passará por escrutínio, mas nos sentimos muito, muito confiantes de que sairemos [bem sucedidos].

Juntamente com a Sony participando do acordo, especialmente no que diz respeito ao futuro de Call of Duty , a fusão está sendo muito escrutinada por várias autoridades em todo o mundo.