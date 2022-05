Microsoft está sorteando 12 consoles LEGO Star Wars Xbox Series S

Quer ganhar um desses? A Microsoft tem 12 consoles personalizados LEGO Star Wars Xbox Series S disponíveis e, embora infelizmente não estejam à venda, você tem a chance de colocar as mãos em um por meio de um novo sorteio no Twitter.

Para se envolver, você precisará retweetar o tweet oficial do Xbox (o colocaremos neste artigo assim que for ao ar), juntamente com as hashtags #LegoStarWarsXboxSweepstakes’ e ‘#XMaythe4th’.

TWEET EM BREVE!

A lista completa de personagens incluídos nesses consoles Xbox Series S é: BB-8, Boba Fett, Chewbacca, Darth Maul, Darth Vader, Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey, Stormtrooper e Yoda.

“O Xbox e o LEGO Group estão se unindo para comemorar o dia 4 de maio, também conhecido como Star Wars Day. Como parte das festividades, o LEGO Star Wars Xbox Sweepstakes está lançando 12 consoles para celebrar e exibir 12 personagens icônicos dos nove Star Wars Filmes da Saga Skywalker.”

O sorteio termina no dia 25 de maio, portanto, garanta sua entrada antes da data de encerramento.