Microsoft está sorteando um console Xbox Series S personalizado

Bem, este é um Xbox Series S personalizado bastante radical! Ele está sendo distribuído em comemoração ao Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge pela Nickelodeon e pela Microsoft, com a chance de ganhar um a cada mês entre julho e outubro.

Para entrar, você precisa seguir estas instruções e ter 18 anos ou mais e ser residente legal nos EUA:

Siga as contas do Twitter ou Instagram da TMNT ou G4TV antes de 21 de julho

Encontre o post revelando o Shredder Xbox e anunciando os sorteios

Comente com a hashtag #TurtlePowerSweepstakes abaixo do post

Você pode conferir a postagem oficial do Twitter, que inclui uma visão mais detalhada do console.

Para mais detalhes e imagens, você pode acessar o site Turtle Power Sweepstakes. Boa sorte!