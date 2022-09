Microsoft expande direitos sobre a marca Gears of War para produtos

Enquanto os fãs olham com curiosidade e interesse para os anúncios de emprego sobre Gears 6, a Microsoft não esconde sua intenção de querer garantir todos os direitos para a exploração comercial da marca Gears of War em áreas “não-gaming”.

O pedido de extensão da marca Gears of War foi apresentado na terça-feira, 20 de setembro de 2022, no Escritório de Patentes dos Estados Unidos e, consequentemente, ainda está sob avaliação pelas autoridades competentes.

A documentação produzida pela dona do Xbox abrange todas as áreas em que a propriedade intelectual (IP) de Gears of War pode ser usada para fins não diretamente relacionados ao desenvolvimento de jogos eletrônicos.

Na marca, a Microsoft pede ao escritório de patentes que obtenha o controle total da propriedade intelectual e do logotipo Gears of War para a criação de produtos como brinquedos, jogos de tabuleiro, itens de merchandising, jogos de cartas colecionáveis, itens esportivos, fliperama jogos e produtos multimídia (filmes e séries de TV).

A fase de avaliação do novo pedido apresentado pela Microsoft deve ser concluída em breve, se considerarmos que a gigante tecnológica americana já detém todos os direitos sobre a IP de Gears of War nos jogos e que a série está indissociavelmente ligada à família de consoles Xbox.

Em 2016, em um evento de lançamento para Gears of War 4 realizado no México, lar da franquia de tiro, o até então chefe do estúdio da The Coalition, Rod Fergusson, anunciou que o Xbox e a Universal Pictures estavam colaborando para a criação de uma adaptação cinematográfica em live-action de Gears of War.

Não sabemos em qual estado a produção de encontra no momento, mas a extensão da IP de Gears pode ser algum indicativo de que a Microsoft ainda está firme sobre a ideia de expansão da franquia de ação-aventura à novas audiências.