Microsoft Flight Simulator se tornou um título popular do Xbox Cloud Gaming

O Microsoft Flight Simulator chegou aos consoles Xbox no verão passado, tornando-se o maior exclusivo de última geração do Xbox Game Studios nesse meio tempo. No entanto, parece que os jogadores sem um console de última geração estão dedicando horas para se tornar um piloto melhor também.

O Microsoft Flight Simulator chegou ao Xbox Cloud Gaming em 1º de março deste ano e voou direto para o topo das paradas. O simulador se tornou o jogo Xbox Cloud mais popular durante seu mês de lançamento em telefones, tablets, PCs e consoles. Isso é algo que vai!

A Microsoft sugere que essa popularidade pode ser em parte devido à riqueza de usuários que ainda não adquiriram um console de última geração.

“Títulos com reconhecimento de nuvem também se estendem a jogos mais intensivos, tornando possível jogar títulos Gen-9 no Xbox One via nuvem. Um ótimo exemplo disso é o Microsoft Flight Simulator. Ele ficou disponível via nuvem em 1º de março e rapidamente se tornou o o jogo de nuvem mais jogado em telefones, tablets, PCs e consoles no mês de março. Os jogadores que de outra forma não teriam acesso aos títulos da 9ª geração agora têm a oportunidade de entrar nos dispositivos que possuem.”

O Xbox Cloud Gaming é uma ótima maneira de os jogadores de última geração jogarem jogos de nova geração, mesmo que a situação do estoque do console pareça estar melhorando constantemente para o Xbox. Esperamos que o recurso seja ainda mais útil nos próximos dois anos, pois os próximos lançamentos como Starfield também não serão lançados no Xbox One.