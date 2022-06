Microsoft irá começar a adicionar demos de jogos no Xbox Game Pass

A Microsoft promete trazer diversas novidades esse mês, desde gameplays de seus jogos até anúncios de novas produções. Uma grande adição a ser feita será o lançamento de demos no Xbox Game Pass.

A informação veio através do conhecido jornalista e insider Tom Henderson, o qual afirmou que a novidade deverá ser anunciada pela Microsoft em 9 de Junho, durante o evento Summer Game Fest.

Essa nova adição seria uma forma de competir com os trials da PlayStation Plus da Sony. A função de demos deverá chegar aos assinantes do serviço Xbox Game Pass ainda esse ano, iniciando com um foco em ajudar desenvolvedores independentes.

Os estúdios que decidirem participar do projeto, irão receber suporte da Microsoft, tanto em desenvolvimento quanto em compensação monetária, embora os detalhes ainda não estejam claros.

Para aumentar a receita da empresa, a Microsoft também estaria planejando adicionar propagandas dentro dos seus jogos gratuitos. Além disso, o serviço em nuvem deverá ser expandido para mais países, tornando-o mais acessível.

Por fim, Henderson ainda afirma que será anunciado uma parceria com a Samsung, trazendo um aplicativo para as TVs da marca que permitirá que os usuários joguem em nuvem sem precisar de um hardware próprio.

O Summer Game Fest será realizado em 9 de Junho. Já o Xbox + Bethesda Showcase acontecerá em 12 de Junho.