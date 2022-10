Microsoft já está enviando os kits de desenvolvimento do novo Xbox

Os “novos” consoles, sendo da Sony e Microsoft, já estão no mercado desde o final de 2020 e faltam alguns meses para completarem 2 anos de vida, mas parece que o PlayStation 5 e o Xbox Series X já estão ficando para trás na parte de desempenho.

Como na geração anterior, a Sony e a Microsoft fizeram versões aprimoradas dos seus consoles, que foi o PlayStation 4 Pro e Xbox One X, bem mais poderosos e que podem oferecer melhor desempenho e qualidade visual que a versão padrão dos consoles.

E parece que isso vai se repetir, agora com o PlayStation 5 e o Xbox Series X, que de acordo com novas informações fornecidas pelo dataminer e insider Tez2, e também compartilhadas pelo Tom Henderson, diversos estúdios AAA já receberam os kits de desenvolvimento atualizados do novo Xbox.

Personally, I think we’re not seeing mid-gen upgrades until late 2024-2025. https://t.co/ZUFBdbFaVV — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 15, 2022

Tom Henderson compartilhou sua opinião de que as novas versões do PS5 e Xbox Series não devem ser lançadas antes de 2024 ou 2025. Ele lembrou que no ano fiscal de 2023, a Sony planeja enviar 30,5 milhões de PlayStation 5 – 18,5 milhões deles serão para um console com drive removível.

Ninguém sabe exatamente se isso realmente vai acontecer, mas se levar em consideração a geração passada, há grandes chances de ser verdade, sendo consoles poderosos e caros, para aqueles que querem a melhor qualidade possível, sem ligar para o preço.