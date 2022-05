Microsoft libera 3 jogos grátis para resgatar na Xbox Store

Gosta de alguns jogos grátis? Claro que sim! Por alguma razão, a Microsoft decidiu nos dar mais Games with Gold do que foi anunciado oficialmente, com 3 jogos inesperadamente incluídos no programa no momento.

Todos os jogos são títulos do Xbox 360 – temos o jogo de plataforma side-scrolling Cloning Clyde, o clássico jogo de plataforma de quebra-cabeças Braid e o autoproclamado “passeio de emoção que desafia a morte” Joe Danger 2: The Movie, tudo GRÁTIS agora!

Braid

Cloning Clyde

Joe Danger 2: The Movie

Esses 3 jogos podem não estar disponíveis em todas as regiões, mas verificamos que eles são gratuitos com o Games with Gold pelo menos no Reino Unido e nos EUA.