Microsoft pagou US$ 600 mil pelo simulador de culinária no Xbox Game Pass

Essa é uma dúvida que afeta muitos jogadores e até mesmo desenvolvedores, pois qual será o valor que a Microsoft paga para adicionar um jogo no seu serviço de assinatura?

Normalmente esse tipo de informação é confidencial e nenhum estúdio gosta de divulgar tal informação para o público. No entanto, o estúdio Big Cheese revelou recentemente quanto que ele ganhou ao adicionar o seu jogo (Cooking Simulator) no catálogo do Xbox Game Pass.

Segundo o relatório divulgado pelo próprio estúdio, a Microsoft pagou exatamente US$ 600.000 de uma só vez para adicionar Cooking Simulator no serviço de assinatura, que está disponível desde o dia (11) de Agosto.

Além disso, a Big Cheese também revelou que Cooking Simulator já vendeu mais de 700.000 cópias em todo o mundo e mais 400.000 cópias envolvendo DLCs para o jogo.

O relatório também fornece uma curiosidade interessante, pois os US$ 600.000 pagos pela Microsoft representam 22% da receita registrada pela empresa no ano fiscal anterior.

Levando isso em consideração, foi um ótimo resultado para o estúdio, pois Cooking Simulator está disponível desde 2019 e anos depois o estúdio fechou essa colaboração com a Microsoft para adicionar o seu jogo no Xbox Game Pass.

Ao adicionar o jogo no Xbox Game Pass, o jogo volta a ativa e chama atenção de novos jogadores que normalmente não iriam comprar. No fim de tudo o estúdio saiu ganhando.

Não tem como negar que o valor de US$ 600.000 é impressionante, ainda mais para um jogo indie. Agora fica a dúvida no ar, qual será o valor que a Microsoft paga para adicionar os jogos AAA?