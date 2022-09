Microsoft pode estar planejando lançar Xbox Series X na cor branca

Parece que a Microsoft já está se preparando para lançar uma nova versão do Xbox Series X, que tudo indica que será uma alteração em sua cor, sendo um modelo em “branco.”

Como não é segredo, desde que foi lançado em 2020, o Xbox Series X só pode ser encontrado na cor preta, mas o seu irmão mais novo, o Xbox Series S, é branco.

Recentemente a Logitech divulgou um novo vídeo especialmente para o ASTRO A30 Wireless Headset, e uma certa parte do vídeo, podemos ver um Xbox Series X na cor branca. Não se sabe se essa versão foi criada especialmente para combinar com o trailer, mas é bem suspeito.

Vale lembrar que não é de hoje que a Microsoft lança consoles na cor preta ou branco, pois o mesmo já aconteceu com o Xbox One, com o primeiro modelo “FAT”, sendo preto e o Xbox One S totalmente branco.

Caso essa nova versão seja verdade, é questão de tempo até a Microsoft revelar oficialmente o produto, além disso, talvez também tenha uma variante do Xbox Series S na cor preta.