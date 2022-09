Microsoft pode estar planejando um arquivamento com a Comissão Europeia sobre a compra da Activision Blizzard

Foi relatado que a Microsoft Gaming (Xbox) está preparando um arquivamento europeu para seu meganegócio anunciado em janeiro de 2022, Activision Blizzard, que trará franquias ilustres como Call of Duty e Overwatch para a soma de IPs do Xbox.

Pelo menos, é isso que a agência financeira Seeking Alpha agora relata com base em um item do Dealreporter, que, supostamente, citou fontes familiares. De acordo com o relatório, o acordo Microsoft/Activision está agora caminhando para um arquivamento com o regulador antitruste da Europa, a Comissão Européia. O momento exato não é conhecido, mas aparentemente, “o regulador antitruste não destacou os principais problemas após uma pré-notificação completa”.

Foi reportado que a Microsoft disse ao Dealreporter que continua confiante de que o acordo será finalizado no ano fiscal de 2023 da empresa. Esta notícia segue depois que a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) disse recentemente que o acordo entre a Microsoft e a Activision-Blizzard pode levar a preocupações com a concorrência.

“Após nossa investigação da Fase 1, estamos preocupados que a Microsoft possa usar seu controle sobre jogos populares como Call of Duty e World of Warcraft pós-fusão para prejudicar rivais, incluindo rivais recentes e futuros em serviços de assinatura de vários jogos e jogos em nuvem”, disse Sorcha O’Carroll, Diretora Sênior de Fusões da CMA, disse.

Ela acrescentou:

“Se nossas preocupações atuais não forem abordadas, planejamos explorar este acordo em uma investigação aprofundada da Fase 2 para chegar a uma decisão que funcione no interesse dos jogadores e empresas do Reino Unido.”

De acordo com o Dealreporter, os rumores da próxima revisão da Comissão Europeia provavelmente não refletirão a revisão da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido sobre a aquisição. A agência europeia provavelmente considerará teorias verticais de danos em sua revisão. No mês passado, foi relatado que a Comissão estava analisando se o acordo pode excluir rivais.

Outros reguladores provavelmente chegarão a um veredicto sobre o mega-acordo em breve. Como sempre, vamos mantê-lo atualizado sobre este assunto.