Microsoft pode ter pago para ter prioridade na fabricação dos chip de Xbox Series X|S

Temos visto o estoque do Xbox Series S e, particularmente, os consoles Xbox Series X continuarem a se tornar mais abundantes nos últimos seis meses, principalmente no final de 2021, e parece que há uma boa razão para isso.

De acordo com o pessoal do podcast XboxEra, a Microsoft realmente fez um acordo para obter “prioridade de chips” para o Xbox Series X e S no ano passado, o que resultou em maior disponibilidade de consoles (especialmente no Reino Unido) mais próximo do Natal.

“Por volta de abril [do ano passado], recebi um DM dizendo que a Microsoft vai ter muitos consoles disponíveis neste outono. E eles fizeram no final, não é?” “A Microsoft pagou pela prioridade de chips nas fábricas, e é por isso que vimos muito mais, e ainda estamos vendo muito mais ações do Xbox agora… para mim, é um investimento inteligente.”

No final do ano passado, a Microsoft lançou com sucesso o Halo Infinite Special Edition Xbox Series X, e o aumento de estoque da versão padrão levou a um recorde de vendas no Reino Unido em dezembro , superando até o mês de lançamento em termos de unidades vendidas.

Enquanto isso, mesmo recentemente, o Xbox Series X e S foram os consoles mais vendidos no Reino Unido em março de 2022 , com o Nintendo Switch e o PlayStation 5 ficando para trás. Se o boato for verdadeiro, parece que a estratégia está valendo a pena para a Microsoft.