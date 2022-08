Microsoft registra a marca xCloud

Xbox Cloud Gaming(nome pelo qual o serviço é chamado oficialmente pela Microsoft atualmente) é o serviço do Xbox de jogos em nuvem da Microsoft. Inicialmente lançado em teste beta em novembro de 2019, o serviço foi lançado posteriormente para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate em 30 de setembro de 2021(Ainda em estado beta).

Xbox Cloud Gaming já está a um bom tempo em estado Beta, ou seja, ainda não teve seu lançamento de fato, e muitos usuários se perguntam, qual será o nome do serviço quando ele lançar? será que se manterá mesmo Xbox Cloud Gaming ou será outro?

Bem, recentemente foi descoberto que a Microsoft registrou a marca “xCloud”, indicando possivelmente que o nome do serviço, quando for lançado, será esse, bem não é segredo para ninguém que acompanha o desenvolvimento do serviço, que a maioria dos usuários do serviço já o chamam de “xCloud”.

Sendo assim, parece que seria um nome bem apropriado para o serviço, visto que, ele já é chamado assim pela maioria.

xCloud é conhecido por ser o codinome do projeto, ou seja, seria a segunda vez que a Microsoft usaria o codinome de um projeto relacionado ao Xbox como o nome do produto final, o primeiro sendo o próprio “Direct-X Box” ou “Xbox”.