Microsoft responde desespero da Sony sobre a aquisição da Activision Blizzard

Em janeiro desse ano, a Microsoft anunciou que estava entrando em um acordo de aquisição com a Activision Blizzard, por US$68,7 bilhões, e desde então a aquisição está caminhando bem e provavelmente será aprovada nos próximos 6 meses, caso nada extraordinário aconteça.

Ontem foi descoberto o documento de resposta que a Sony enviou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica com respostas em relação a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. Hoje foi publicado um novo documento com a Microsoft respondendo a novas perguntas feitas pelo CADE.

Neste documento, é possível vermos diversas respostas da Microsoft em relação a aquisição, e em determinados momentos do documento a Microsoft responde a afirmações da Sony que demonstram a preocupação da empresa com a possível exclusividade de Call of Duty, por exemplo, entre diversas outras respostas que se encontram abaixo:

CADE: Com relação à parceria entre a Microsoft e a Electronic Arts (“EA”) para disponibilização do serviço EA Play em conjunto com a assinatura do Xbox Game Pass:

Apresente o(s) instrumento(s) contratual(is) que estabelece(m) e regulamenta(m) a parceria citada.

Microsoft:

Cumpre ressaltar que a Sony recentemente anunciou um arranjo similar com a desenvolvedora e publicadora de jogos Ubisoft. Em 16 de maio de 2022, a Sony anunciou os principais títulos que viriam a ser disponibilizados no “Novo PlaySatation Plus”. Além de vários títulos exclusivos populares da Sony como Ghost of Tsushima, Death Stranding e Demon’s Souls, a Sony anunciou que o catálogo incluiria o Ubisoft+ Classics, “uma seleção com curadoria de jogos populares, incluindo os mais vendidos, Assassin’s Creed Valhalla, The Division e For Honor,” que será “lançado junto com os níveis de assinatura PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium”. O lançamento do novo PlayStation Plus, percebido pela indústria como “um rival do Xbox Game Pass”, reflete a intensa rivalidade do setor de distribuição de jogos. A oferta do catálogo de jogos “populares” e “mais vendidos” da Ubisoft no PlayStation Plus reforça tal rivalidade e também enfatiza a diversidade de jogos third-party de alta qualidade disponíveis para provedores de serviço por assinatura.

CADE: Sobre a concorrência dentro de um gênero específico (Domínio dos jogos de Tiro por Call of Duty):

Microsoft:

Como mencionado, as respostas dos terceiros obtidas no teste de mercado são consistentes com tal entendimento. Considerando as versões públicas das respostas, a maioria dos oficiados concordou que os jogos da Activision Blizzard possuem concorrentes próximos. Por exemplo, A Ubisoft destacou que “não existe tal título de videogame que não tenha competição próxima”. A Bandai esclareceu que o jogo de maior sucesso da Activision Blizzard, Call of Duty, “tem como concorrentes Battlefield, Valorant, Destiny entre outros”. No mesmo sentido, a Riot e o Google listaram uma série de jogos que seriam concorrentes próximos dos principais títulos da Activision Blizzard. Até mesmo a Sony, única oficiada com opinião divergente com relação ao Call of Duty, afirmou em sua resposta que “todos os jogos competem pelo engajamento do jogador”.

CADE: A respeito dos fatores que determinam a escolha do consumidor por um determinado hardware de jogos:

Microsoft:

As Partes entendem que o questionamento diz respeito aos fatores que influenciam a preferência dos consumidores por marcas específicas dentro de uma certa categoria (por exemplo, dentre os consoles, quais fatores fazem com que jogadores escolham o PlayStation e não o Xbox/Switch), ao invés dos fatores que fazem os consumidores escolherem entre categorias de hardware amplamente consideradas (o porquê, por exemplo, de os jogadores escolherem dispositivos móveis e não console/PC).

Varias questões interessantes infelizmente estão censuradas, por exemplo:

“No Formulário de Notificação da Operação, as Requerentes mencionam que “a Sony ‘ganhou’ todas as ‘batalhas’ de consoles passadas contra a Microsoft, tendo ultrapassado a Microsoft com mais do que o dobro de vendas na última geração”. Considerando os fatores listados na tabela acima, a quais deles a Microsoft atribui o maior sucesso comercial dos consoles Playstation em relação aos consoles Xbox nas gerações anteriores? justifique. “

Bom, essas foram algumas das perguntas e respostas contidas nesse documento, caso queiro ver mais, é possível acessa-lo pelo link presente na fonte.