Microsoft responde sobre Elden Ring chegar no Xbox Game Pass

Nos últimos dias uma imagem circulou por toda a internet, trata-se do Elden Ring, que simplesmente foi listado com a tag do Xbox Game Pass e obviamente, a comunidade adorou isso e já estava se preparando para jogar o título no serviço de assinatura da Microsoft,

No entanto, de acordo com a própria Microsoft, listar Elden Ring no Xbox Game Pass foi um erro/bug. Além do título da FromSoftware, diversos outros jogos foram listados para o Xbox Game Pass.

Sendo assim, Elden Ring, GTA V, Soul Hackers 2 e outros jogos, não estão chegando no Xbox Game Pass, claro que isso se aplica no momento, então em um futuro próximo, tais jogos ainda podem chegar no serviço.

“Estamos cientes de um bug que exibia incorretamente alguns títulos como disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate. Lançamos uma correção e isso agora está atualizado.”

No passado, situações semelhantes aconteceram mais de uma vez, quando os anúncios vazaram antes do tempo e no fim foram confirmados oficialmente, mas desta vez foi realmente um erro.

É uma triste notícia para os usuários do serviço, no entanto, não devemos esquecer que em breve a Microsoft vai estar presente na edição 2022 da Gamescom, onde há grandes chances da empresa anunciar os próximos jogos que estão chegando no serviço.