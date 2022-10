Microsoft revela até quando que Call of Duty permanecerá no PlayStation

Agora há pouco foi compartilhado aqui no GameVicio que a Microsoft alega que a Sony pagou para bloquear Call of Duty do Xbox Game Pass. A Sony supostamente pagou uma certa quantia para a Activision Blizzard.

Não é segredo nenhum que a franquia Call of Duty é mundialmente popular e vende MUITO em todas as plataformas e a Sony está com receio de perder essa mina de ouro, pois há grandes chances de Call of Duty se tornar um título exclusivo do Xbox no futuro próximo.

No entanto, esse “futuro próximo” foi descoberto. Em resumo, caso a Sony aceite a oferta da Microsoft, Call of Duty permanecerá no PlayStation até 2027. A informação foi encontrada no documento enviado em resposta a um pedido da CMA.

“Como o acesso ao Call of Duty é garantido pelo contrato atual com a Activision Blizzard (e pelo menos até o final de 2027 se a empresa aceitar a oferta da Microsoft sob o contrato atual), a Sony tem tempo suficiente para garantir que sua plataforma e portfólio de conteúdo sejam em posição competitiva e ser capaz de suportar qualquer impacto hipotético da Microsoft.”

A Microsoft acredita que esse é o tempo ideal para a Sony, onde ela deve conseguir novas parcerias e talvez encontrar um concorrente a altura do Call of Duty, talvez Battlefield.

Mas tudo indica que a Sony não aceitou isso e está tentando a todo custo melar a compra da Activision Blizzard ou simplesmente manter Call of Duty para sempre nos consoles PlayStation.