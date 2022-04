Microsoft Store pode ter confirmado a chegada de Age of Empires IV para os consoles Xbox

Apesar da falta de confirmação oficial da Microsoft, Age of Empires IV parece estar muito próximo da chegada aos consoles de Xbox, já que nos últimos tempos surgiram algumas pistas difíceis de ignorar.

Em janeiro passado, em primeiro lugar, alguns observadores notaram o aparecimento do aplicativo de teste Age of Empires IV no Xbox Insider Hub. Um mês depois, Jez Corden, do WindowsCentral, uma figura notoriamente bem informada sobre o Xbox, disse ter 90% de certeza da chegada do RTS aos consoles ao longo de 2022. Hoje podemos adicionar outra pista valiosa a lista.

A página do Age of Empires IV na Microsoft Store agora apresenta um aviso direcionado especificamente aos jogadores de console:

“O multijogador online em consoles requer uma assinatura do Xbox (vendida separadamente).”

Até alguns dias atrás, essa mensagem estava ausente com razão, pois normalmente é supérflua para um jogo disponível apenas no PC. Portanto, é altamente provável que a exclusividade esteja prestes a acabar e que Age of Empires IV esteja finalmente chegando ao Xbox Series X|S e talvez até ao Xbox One.

Nós apenas temos que esperar por uma comunicação oficial da Microsoft.