Microsoft surpreende com um novo jogo no Xbox Game Pass

Enquanto esperamos que Microsoft anunciem os primeiros jogos para o Xbox Game Pass durante este mês de julho, há poucos minutos a chegada de um novo jogo no Xbox Game Pass e Xbox foi anunciada de surpresa. Desta vez, estamos falando do RPG Tactical Adventures, que depois de estrear no PC em 27 de maio de 2021, agora confirmou sua chegada no Xbox One e Xbox Series X | S, além de chegar diretamente no catálogo do Xbox Game Pass.

Solasta: Crown of the Magister está disponível no PC Game Pass, mas como nossos colegas da IGN revelaram, o título Tactical Adventures está recebendo uma nova versão para consoles da Microsoft, que estará disponível amanhã, 5 de julho de 2022. Além disso, chegará ao Xbox Game Pass, que mais uma vez recebe um ótimo jogo, perfeito para os amantes do gênero.