Microsoft vai acabar comprando a Netflix?

Vivemos um momento interessante para os serviços de streaming, pois já foi dito que a Microsoft acabará comprando a Netflix. As razões para isso são múltiplas: por um lado, os problemas que a Netflix vem enfrentando com perda de assinantes, a enorme concorrência que surgiu com outros serviços de streaming de empresas em termos de produção, resultando em um crescimento fraco para Netflix.

As consequências disso foram diretas: as ações da Netflix estão em queda livre há vários trimestres. Mesmo após um retorno acumulado de -68% em 2022, vários analistas de Wall Street ainda listam as ações como uma “venda”. Isso não significa que a empresa deixou de ser importante ou valiosa. Mas está passando por um período de crise e, diante disso, os analistas começaram a ver uma oportunidade. Analistas sugerem que a Microsoft acabará comprando a Netflix.