Mil Milhas: Com Jindra Kraucher, Sigma P1 G4 crava a pole em sua prova de estreia

22 de jan de 2022

Mesmo com setup de corrida durante a classificação, quarta geração do protótipo vai comandar o grid da tradicional prova neste fim de semana em Interlagos

A quarta geração do protótipo Sigma P1 vai sair na frente em sua prova de estreia neste fim de semana, no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Com Jindra Kraucher ao volante, o protótipo cravou a pole position nesta sexta-feira (21) para as tradicionais Mil Milhas Chevrolet Absoluta, com o tempo de 1 minuto, 35 segundos e 225 milésimos. Na prova, com largada às 23h59 deste sábado (22), Kraucher vai dividir a condução do carro com Aldo Piedade Jr. e José Roberto Ribeiro.

Após a classificação, o experiente piloto, que pode fazer no fim de semana a última grande prova de longa duração de sua carreira, disse que a classificação foi feita com o carro já sendo preparado para a prova. “Não usamos o mapa mais forte do motor para não desgastar o equipamento. Temos cerca de 11 horas de prova pela frente e o carro está muito rápido. Será uma corrida de muita cabeça, sem forçar motor e desgastar equipamento”, contou. “Fiz a classificação na hora do lusco fusco, quando a pista não está nem escura nem clara, então na minha volta rápida estava difícil acertar a tangência das curvas”, declarou Kraucher.

Um dos responsáveis pela concepção do Sigma P1 G4, o engenheiro Pedro Fetter diz que a equipe está atenta às necessidades de durabilidade do carro para conseguir um bom resultado na tradicional corrida. “Estamos com um setup bem conservador, pensando em poupar pneu e chegar até o final da prova. Uma pena que alguns dos carros que seriam favoritos não vão comparecer, mas mesmo assim é uma prova contra falhas e em que é preciso durabilidade. Vamos tentar chegar ao final e tenho certeza que, se conseguirmos, teremos um bom resultado”, avaliou.

A largada das Mil Milhas Chevrolet Absoluta terá transmissão ao vivo pela TV, no canal por assinatura Bandsports. No domingo (23), o televisionamento será retomado a partir das 9h e segue até a bandeira quadriculada.

