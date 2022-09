Milan bate o Dinamo Zagreb e assume liderança do Grupo E da Champions

Nesta quarta-feira (14/9), o Milan venceu o Dinamo Zagreb por 3 a 1, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogando em casa, no San Siro, os italianos abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Giroud e ampliaram na segunda etapa com Saelemaekers. O desconto croata veio com Orsic, mas o time de Milão garantiu a vitória com Pobega.

A partida começou com Milan no ataque desde os minutos iniciais. O time criou as melhores oportunidades, mas teve dificuldades na hora da conclusão, desperdiçando chances.

Aos 42 minutos, a pressão enfim deu resultado para o time da casa. Após receber passe na entrada da área, Rafael Leão foi derrubado e, assim, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Olivier Giroug deslocou o goleiro e abriu o placar para o Milan.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Milan precisou de pouco mais de um minuto para ampliar. Rafael Leão foi acionado em profundidade pela esquerda e cruzou para Saelemaekers marcar de cabeça e fazer o 2 a 0.

O Dinamo Zagreb respondeu e, aos 10 minutos do segundo tempo, diminuiu a diferença. Em troca de passes dentro da área, Petrovic deu belo passe no meio da marcação e completou a tabela com Orsic, que recebeu e bateu para o fundo das redes.

A reação croata durou pouco. Os italianos voltaram a pressionar e, aos 31 minutos, retomou a vantagem anteriormente construída. Theo Hernández recebeu passe no lado esquerdo da área e passou para trás, servindo Pobega. O meia chegou batendo de primeira e marcou um belo gol, com direito a desvio no trvessão.

Com 3 a 1 no placar, o Milan seguiu no ataque, mas conseguiu administrar o resultado. Assim, o jogo terminou com vitória do time da casa.

Resultados e próximos duelos

A vitória por 3 a 1 coloca os italianos na ponta do Grupo E, com quatro pontos. O Dinamo Zagreb vem logo atrás, com três pontos, enquanto Salzburg (terceiro colocado com um ponto) e Chelsea (lanterna com zero ponto) ainda se enfrentam nesta rodada.

Na próxima rodada, o Milan encara o Chelsa fora de casa, no dia 5 de outubro, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h45, o RB Salzburg recebe o Dinamo Zagreb.

Também nesta quarta-feira

No mesmo horário do duelo entre Milan e Zagreb, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recebeu o Celtic, da Escócia. O jogo foi disputado na Polônia devido aos conflitos militates no território ucraniano.

Os escoceses saíram na frente com gol contra de Bondarenko, aos 10 minutos do primeiro tempo. O Shakhtar respondeu aos 29, com Mudryk. Assim, o jogo válido pelo Grupo F acabou empatado por 1 a 1.