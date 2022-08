Milan empata com o Sassuolo e vira líder provisório da Série A

Nesta terça-feira (30/8), o Milan visitou o Sassuolo e ficou apenas no empate por 0 a 0, pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time rossonero assume a liderança provisória com 8 pontos, mas poderá ser ultrapassado pelos rivais na rodada.

A equipe comandada por Stefano Pioli teve a iniciativa de propor o jogo na primeira etapa, mas não conseguiu controlar a partida. Com dificuldades para criar oportunidades, o Milan ficou perto de começar perdendo a partida após Florenzi fazer falta em Kiriakopoulos dentro da área. Domenico Berardi foi para a cobrança e o goleiro Maignan defendeu o pênalti.

O gol também não saiu na segunda etapa. O Milan colocou o brasileiro Junior Messias e o belga De Ketelaere para mudar o cenário da partida, mas não tiveram impacto na produção ofensiva. O atual campeão italiano tentou um jogo mais direto no final, com bolas lançadas na área, mas parou na boa defesa do Sassuolo.

Na próxima rodada, o Milan vai encarar a Inter no Derby de Milão, enquanto o Sassuolo visita o Cremonese buscando subir na tabela do Campeonato Italiano.