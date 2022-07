Milan renova contrato de Ibrahimovic até metade de 2023

O Milan anunciou, nesta segunda-feira, que renovou com o sueco Zlatan Ibrahimovic até junho de 2023. O atacante terá 41 anos quando seu novo contrato terminar.

Cada vez mais perto do final de sua carreira, Ibrahimovic ficou fora de 16 jogos na última temporada por lesão.

O experiente jogador tem sofrido com problemas no joelho esquerdo e no tendão de Aquiles da perna direita, expondo mais de uma vez em suas redes sociais diversos procedimentos que passou para poder voltar a jogar.