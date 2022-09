Milan supera expulsão de Rafael Leão e vence a Sampdoria pelo Italiano

Neste sábado, Sampdoria e Milan se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Fora de casa, o time de Stefano Pioli venceu por 2 a 1, com gols do brasileiro Junior Messias e Olivier Giroud. Filip Djuricic descontou para a equipe de Gênova.

Com o resultado, o time de Milão fica na vice-liderança, com 14 pontos, mesma pontuação do Napoli, que tem maior saldo de gols. Já a Sampdoria ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas dois.

Na próxima rodada, o Milan enfrenta o Napoli, no domingo (18/9), às 15h45 (de Brasília). A Sampdoria, por sua vez, visita o Spezia, no sábado (17/9), às 13 horas (de Brasília).

O jogo entre Sampdoria e Milan

O Milan abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Rafael Leão cruzou para Junior Messias, que finalizou no canto direito de Emil Audero e mandou para o fundo das redes.

Aos 21 minutos, Chales De Ketelaere marcou de cabeça após nova jogada de Rafael Leão. Porém o tento foi anulado por impedimento, após revisão do VAR.

Na segunda etapa, logo no início, Rafael Leão acabou sendo expulso. O português recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta dura.

Aos 12, a Sampdoria chegou ao empate. Filip Djuricic recebeu cruzamento de Tommaso Augello e cabeceou para dentro da meta de defendida por Mike Maignan.

Oito minutos depois, o time da casa cometeu um pênalti com toque de mão dentro da área, marcado após revisão no VAR. Giroud foi para a cobrança e garantiu o triunfo para o Milan. Nos acréscimos, Marco Giampaolo, da Sampdoria, ainda foi expulso.

Inter de Milão vence o Torino

Mais cedo, a Inter de Milão venceu o Torino por 1 a 0, com gol de Brozovic, jogando em casa. Com o resultado, os comandados de Simone Inzaghi ficam na quarta posição, com 12 pontos, enquanto o time de Turim figura na sétima colocação, com 10.

Na próxima rodada, a Inter visita a Udinese, no domingo (18/9), às 07h30 (de Brasília). O Torino, por sua vez, recebe o Sassuolo, no sábado (17/9), às 15h45 (de Brasília).