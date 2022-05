Milan vence a Fiorentina e mantém vantagem na briga pelo título italiano

O Milan recebeu a Fiorentina neste domingo e venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano. Com o triunfo, a equipe segue na ponta do torneio, com 77 pontos, dois a mais que a rival Internazionale, segunda colocada.

Os mandantes tentaram muitas vezes e desperdiçaram algumas chances, mas venceram com belo gol de Rafael Leão, que deixou o time à frente na busca pelo título italiano.

O próximo compromisso do Milan é contra o Verona, no domingo, às 15h45 (de Brasília). Restam apenas três rodadas para o fim da competição.

O jogo

Em um início movimentado, o Milan chegou a abrir o placar aos cinco minutos, com o lateral-esquerdo Theo Hernández. No entanto, o tento foi anulado por um impedimento no início da jogada.

O ala voltou a levar perigo aos 11, quando invadiu a pequena área e, com pouco ângulo para o chute, finalizou na rede, mas pelo lado de fora.

Poucos minutos depois, foi a vez de Giroud desperdiçar uma boa oportunidade. O francês recebeu em frente ao gol e tentou uma cavadinha por cima do goleiro, mas a bola foi para fora.

A Fiorentina assustou aos 20 minutos, quando Saponara avançou pela esquerda e soltou uma pancada, mas o goleiro Maignan fez boa defesa.

Na segunda etapa, o Milan voltou a perder chances e o jogo tomou tons dramáticos. A equipe era superior, mas não conseguia converter suas jogadas em gols.

Após muito tentar, os mandantes finalmente abriram o placar aos 37 minutos, quando o português Rafael Leão avançou pela esquerda e tocou no contrapé do goleiro, garantindo uma importante vitória da equipe.