Milan vence Bologna e assume a liderança do Campeonato Italiano

O Milan recebeu o Bologna, no Giuseppe Meazza, na tarde deste sábado, e venceu a segunda no Campeonato Italiano, desta vez por 2 a 0, com gols de Rafael Leão e Giroud, um em cada tempo, em jogo válido pela terceira rodada da competição.

Com o resultado, o time comandado por Stefano Pioli pulou para a liderança da competição, com sete pontos conquistados e à frente de Lazio, Torino e Roma pelos critérios de desempate. Já o Bologna caiu para a 17ª posição, com um ponto.

O próximo compromisso do Milan já é nesta terça-feira, novamente em casa, contra o Sassuolo, pela quarta rodada do Calcio, às 13h30 (de Brasília). O Bologna terá dois dias a mais de descanso e preparação, já que recebe o Salernitana na quinta, às 15h45 (de Brasília).

Os primeiros minutos foram de muito estudo de ambas as equipes, na tentativa de encontrar espaços para chegar ao gol adversário. O chute de Musa Barrow foi por cima do gol de Maignan, mas, depois, as ações foram dos milaneses, com Tonali, De Ketelaere e Hernández.

Após chances frustradas ou afastadas pela defesa, o Milan chegou ao gol aos 21 minutos. De Ketelaere recuperou a posse de bola no meio do campo, avançou até a entrada da grande área e abriu na esquerda para Rafael Leão, bateu no contrapé de Skorupski, para abrir o marcador.

Pouco depois, aos 25, grande bola do camisa 90 para Kalulo, que chutou em cima do goleiro, sem rebote. Já partindo para o final da primeira etapa, Giroud chutou de longa distância, rasteiro, e a bola passou raspando na trave. Rafa Leão ainda teve chance de aumentar o placar em contra-ataque, em chute parado pelo goleiro.

O JOGO

No segundo tempo, sem mudanças em ambos os times, De Ketelaere puxou contra-ataque nos minutos iniciais e passou para Rafael Leão, que acabou travado na hora da finalização. Pouco depois, o Bologna chegou com perigo pelo lado esquerdo, em cruzamento que passou por toda a área.

No entanto, quem chegou ao gol foi o outro lado. Em saída errada da defesa, Rafael Leão ficou com a bola e deu belo passe elevado para Giroud, que mandou de primeira no canto esquerdo. Já partindo para os minutos finais do duelo, uma grande defesa de Skorupski com os pés evitou o 3 a 0 no placar.