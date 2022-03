Milan x Inter de Milão: onde assistir, horário, escalações

Futebol



Publicado em 1 de mar de 2022 e atualizado às 20:20

Travando uma disputa equilibrada pela liderança da Campeonato Italiano, Inter de Milão e Milan voltam as atenções nesta terça-feira (1°/3) para a Copa da Itália, competição pela qual as equipes se enfrentam em duelo válidos pelas semifinais.

Se a Inter de Milão já esteve em melhor fase, a equipe procura no clássico uma maneira de reencontrar a boa fase e fazer com que volte à liderança do Campeonato Italiano. Hoje, o primeiro colocado é o Napoli.

Já o Milan, que terá o mando de campo, procura se manter vivo em ambas as disputas. A equipe ocupa a segunda colocação na liga local, mas vê na Coppa da Itália um atalho para conquistar um troféu na temporada.

Escalações (prováveis):

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Kessie e Brahim Diaz; Junior Messias, Rafael Leão e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Çalhanoglu e Perisic; Aléxis Sánchez e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Data: terça-feira (01/03/2022)

Horário: 17h

Transmissão: Star+

