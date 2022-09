Milão iniciará debate público sobre novo San Siro

O debate público para consultar os cidadãos de Milão, na Itália, sobre a construção do novo estádio do Milan e da Inter começará em 28 de setembro.

“Ao que tudo indica será em 28 de setembro, mas estamos esperando o consenso de Roma sobre as modalidades do debate público e do projeto que apresentaram”, declarou o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, na assembleia da Assimpredil Ance.

No relatório técnico do projeto de construção do novo estádio, que foi apresentado para a capital da região da Lombardia, está prevista a demolição completa do San Siro e não mais a manutenção de uma parte do complexo esportivo, segundo diversas fontes.

O objetivo dos dois times lombardos é obter todas as autorizações até o fim de 2023 e iniciar as obras no começo de 2024.