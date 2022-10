Militão abre novo processo contra ex para pagar R$ 6 mil de pensão à filha

O zagueiro Éder Militão abriu um novo processo contra a influenciadora Karoline Lima. O jogador do Real Madrid pediu, na Justiça, que a pensão alimentícia à filha Cecilia seja fixada no valor de cinco salários mínimos, ou seja, R$ 6.060,00, além de despesas com saúde, educação e duas atividades extracurriculares.

A reportagem teve acesso ao processo e, em sua defesa, Militão alega que é um “jogador de futebol em ascensão”, mas que atua em uma profissão instável e, por isso, não tem possibilidade de enviar um valor maior. Os advogados do zagueiro do Real Madrid também exaltam que o atleta colabora financeiramente com o sustento de sua família (pais, irmãos, etc) e que Karoline Lima trabalha como influenciadora e tem boas condições para ajudar no sustento da filha.

No processo, Éder também argumenta que “para total surpresa dele, pouco tempo após o início do relacionamento das partes”, Karol anunciou a gravidez e ambos decidiram viver juntos na Espanha, onde ele reside.

“Fomos mais uma vez surpreendidas, até porque a Karol estava negociando extrajudicialmente a pensão da Cecília com o Éder. A Karol não tinha nem ao menos envolvido a assessoria jurídica e não queria essa exposição. Agora precisamos entender o processo, estudar o caso. Ainda não temos acesso, nem recebemos qualquer tipo de citação.

A gente precisa ter acesso ao processo e entender o que ele está alegando para que a gente possa se manifestar”, declarou Gabriella Garcia, advogada da influenciadora, à reportagem.

Na contestação de Karoline em relação à primeira ação de Éder, os defensores apresentaram prints de uma conversa entre a influenciadora e Militão na qual o jogador manifesta sua vontade de ser pai.

“Se ele realmente está falando esses absurdos, temos como rebater todos os pontos. O Éder tinha uma união estável com a Karol e pediu a filha. Não foi uma surpresa, não foi instantânea, nem muito menos a Karol estava buscando aposentadoria. Nenhuma mãe no puerpério merece passar por isso. Nenhuma mulher merece essa humilhação. A verdade será reestabelecida e a justiça será feita”, concluiu.

O Ministério Público de São Paulo protocolou a abertura do processo e deferiu o pedido de tutela de urgência, “a fim de que sejam fixados alimentos provisórios no montante oferecido”.

Jogador processa Karoline por danos morais

No início de setembro, veio a público o primeiro processo de Éder Militão contra a ex. Ele acionou na Justiça a influencer Karoline Lima, além do Google e do Facebook, em ação em que pede R$ 45 mil por danos morais. O jogador também tentou impedir a ex-namorada de publicar comentários sobre ele na internet. Segundo o atleta, a influenciadora vem incitando seguidores a promoverem uma perseguição e a prejudicarem sua imagem na rede.

No processo, ao qual a reportagem do UOL Esporte teve acesso, o advogado Newton Ferreira, que defende o zagueiro, disse o seguinte:

“[Militão] vem sofrendo abusos e constantes agressões à sua personalidade nas redes sociais, maiormente por meio do aplicativo Instagram. Tais importunações estão ocorrendo de forma constante e inesperada por meio de [Karol], que utiliza sua conta pessoal, através de seu perfil e comentários que são direcionadas diretamente à pessoa de [Militão] na rede social citada, expondo publicações, vídeos, stories no intuito único de desgastar a imagem de [Militão], acompanhado de um discurso dotado de teor pejorativo.”

O Facebook foi citado por ser dono do Instagram, rede social na qual os comentários foram postados. O jogador também anexou prints de notícias no Google, reportagens consideradas depreciativas à sua imagem, além de pedir para o processo tramitar em segredo de Justiça, o que foi negado. A juíza marcou uma audiência de conciliação para fevereiro de 2023, ocasião em que o jogador, a influenciadora e as empresas devem se reunir para tentar um acordo.

Defesa de Karoline rebate Militão

A reportagem também teve acesso ao documento de contestação apresentado pela defesa da influenciadora, que tem 37 páginas e 166 itens. Segundo a advogada de Karol, Gabriella Garcia, Militão acusa a ex-namorada, sem provas, de ter cometido abusos contra ele nas redes sociais, enquanto é a influenciadora quem “tem provas robustas dos abusos sofridos. Destaca-se que esse processo pode ser considerado mais um”.

“Karol recebeu esse processo cheio de absurdos, inverdades, sem provas em meio ao seu puerpério, e, como é sabido, o protocolo da ação ocorreu poucos dias antes da sua filha nascer. Uma verdadeira punhalada. Neste processo, o Eder acusa Karoline de ter cometido abusos sem comprovação, já o contrário não é bem assim. A Karol tem provas robustas dos abusos sofridos. Destaca-se que esse processo pode ser considerado mais um. Karol sempre quis estar em paz, buscou com todas as suas forças viver em harmonia com o pai da sua filha, mesmo mediante todos os problemas enfrentados até os dias atuais, mas infelizmente quando somos atacados, precisamos nos defender. E quanto a mim, farei o possível e impossível para reestabelecer a verdade, lutando pelos seus direitos”, disse a advogada.

A defesa de Karol apresentou prints de uma conversa entre a influenciadora e Militão na qual o jogador manifesta sua vontade de ser pai. Segundo a defesa, a influenciadora atendeu ao pedido do atleta e retirou o DIU (método contraceptivo) para tentar engravidar.

No documento, os advogados da influenciadora ainda afirmaram que Karol já vinha sofrendo ataques nas redes sociais por supostamente estar com Militão por interesse, que ela era alvo de julgamento, ofensas e ataques “pelo simples fato de ter sido companheira de um jogador de futebol profissional. Por diversas vezes, Karol foi rotulada como interesseira, quando na verdade, a influenciadora já tinha uma carreira consolidada no Brasil”.