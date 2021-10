Militares da 43ª CIPM são promovidos à graduação de Sargento

Destaque



Publicado em 28 de out de 2021 e atualizado às 20:42

Na tarde desta quarta-feira (27), aconteceu no 13⁰ Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Teixeira de Freitas, a formatura do Curso de Formação de Sargentos. Entre os formandos, estiveram o Sargento Juglécio Gomes da Silva Figueredo e o Sargento Felipe Silva de Paula, policiais militares da 43ª CIPM/Itamaraju, que concluíram o curso com aproveitamento e foram promovidos à graduação, por meio de ato do Comando Geral da Corporação.

O Sargento Juglécio e o Sargento Felipe ingressaram há 24 anos na Corporação como soldados e, antes dessa promoção, eram cabos. Ambos contam com bons serviços prestados na área da unidade. A Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, esteve prestigiando a formatura e, em nome do efetivo da unidade, parabenizou os novos graduados, desejando sucesso nessa nova fase da carreira.