Milton Neves apaga postagem machista sobre jogadora do Aston Villa

Após resposta de Douglas Silva e repercussão negativa na internet, o jornalista Milton Neves apagou postagem machista que havia feito na noite de segunda-feira (26/9) em seu Twitter. No vídeo compartilhado pelo apresentador da Band era possível ver a atacante Alisha Lehmann do Aston Villa comemorando de costas. Na publicação, Milton fazia uma brincadeira que sexualizava a jogadora.

A postagem viralizou na rede social, com o jornalista recebendo diversas críticas, inclusive do namorado da jogadora, o volante brasileiro Douglas Silva – que também atua no Aston Villa.

Com a repercussão, Milton Neves apagou o vídeo e em seguida fez uma postagem sobre o atacante Cristiano Ronaldo.

Na publicação, Cristiano aparece comemorando um gol sem camisa. Sobre isso, o apresentador comentou: ” Ofendidíssimos e revoltadíssimos: assistam e opinem!”, como resposta às críticas que havia recebido e as acusações de machismo.

Alisha Lehmann

Alisha Lehmann, de 23 anos, é atacante do Aston Villa e defende a Seleção da Suíça desde 2017. Com passagens por West Ham e Everton, ela assinou com o Aston em 2021, onde conheceu Douglas Silva.