A tradição de colorir de verde e amarelo as ruas do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, acabou ganhando um novo significado nesta Copa do Mundo. A associação das cores da bandeira a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições fez com que os moradores da região – que há quase 30 anos usam o símbolo nacional para brindar a chegada do evento esportivo – tomassem providências.

“Não é política, é Copa!”, diz uma faixa que pode ser vista por quem trafega pela rua Francisco Bicalho, uma das vias que foram alvo da intervenção artística.

Ao BHAZ, o engenheiro Júlio César Silva Freitas, responsável por providenciar o aviso, disse que já esperava um clima diferente durante os preparativos para a Copa deste ano.

Saiba mais no portal BHAZ, parceiro do Metrópoles.

O post Mineiros enfeitam ruas de verde e amarelo: “Não é política. É Copa” apareceu primeiro em Metrópoles.