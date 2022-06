Ministério da Saúde deve liberar 4ª dose contra covid para todos acima de 18 anos

O Ministério da Saúde deve liberar a quarta dose da vacina contra a covid-19 a toda a população adulta em 2022. A previsão é que nesta semana, mais uma faixa etária seja contemplada com o segundo reforço do imunizante. Atualmente, apenas pessoas abaixo dos 50 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos podem ter acesso.

Segundo informações do jornal O Globo, o ministério avalia se se todas as faixas etárias serão contempladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou se parte do grupo terá que se imunizar em clínicas particulares. O intervalo de aplicação será de quatro meses a partir da terceira dose. Devem ser usados imunizantes da Astrazeneca e Pfizer.

“Observando o comportamento do vírus, estamos caminhando para termos, pelo menos, um (segundo) reforço na população acima de 18 anos”, disse o secretário-executivo da pasta, Daniel Pereira.

A medida se baseia na recomendação dos integrantes do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Programa Nacional de Imunizações (CTAI PNI), definida na última semana. As datas de vacinação podem variar em cada localidade considerando as faixas etárias. Estados e municípios têm autonomia para definir o calendário de vacinação sem seguir as normas definidas pelo ministério.