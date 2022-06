Ministério da Saúde investiga seis casos de varíola dos macacos no Brasil

O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, revelou neste sábado, 04, que o Ministério da Saúde está monitorando seis casos da varíola dos macacos no Brasil. Quatro dos casos já estavam em investigação e outros dois suspeitos foram notificados em Rondônia. Segundo o ministro, todos seguem isolados e em monitoramento. Queiroga ressaltou que o governo está preparado para enfrentar a doença e que não há casos confirmados no momento, tranquilizando a população. Além dos casos de Rondônia, os outros monitoramentos estão no Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em pronunciamento nesta sexta-feira, Queiroga disse que já negocia vacinas para a varíola. “Já negociamos, em parceria com a Organização Pan-americana de Saúde a possibilidade de vacinas que possam ser aplicadas em um público específico. Então, a população brasileira confia na sua autoridade sanitária e é com essa confiança que nós estamos superando todas as dificuldades”, disse.

Leia também

Chuva forte causa alagamentos e novo deslizamento no Recife; não há vítimas



Bandidos armados assaltam joalheria no Shopping Ibirapuera, em São Paulo