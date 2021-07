Ministério da Saúde prevê receber 69,4 milhões de doses de vacinas Covid-19 em setembro

Giro no Mundo



Publicado em 30 de jul de 2021 e atualizado às 15:09

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

A previsão do Ministério da Saúde é de que o país receba 69,4 milhões de doses de vacina contra Covid-19 no mês de setembro. A pasta também tem a expectativa de que mais de 132,7 milhões de doses sejam entregues pelos laboratórios contratados nos próximos dois meses.

O Ministério ainda conta com um número de doses que devem ser entregues no mês de agosto, divulgada na semana passada, com 63,3 milhões de vacinas.

A avaliação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é de que a previsão coloca o Brasil no caminho para cumprir a meta de que toda população brasileira acima de 18 anos esteja vacinada com a primeira dose da vacina Covid-19 no mês de setembro.

“As vacinas são doses de esperança que chegam ao Brasil. Estamos recebendo cada vez mais imunizantes, o que permite o avanço rápido na aplicação de vacinas em toda a população adulta no Brasil. Estamos empenhados, desde o começo da nossa gestão, para realizar uma campanha bem-sucedida no combate à pandemia”, destacou o ministro.

Por | Bahianoticias