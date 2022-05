Ministério de Minas e Energia diz que estoque de diesel dura 38 dias

O Ministério de Minas e Energia confirmou que recebeu uma carta enviada pela Petrobras para tratar do risco da falta de óleo diesel no mercado mundial. O documento foi recebido na quarta-feira, dia 25 de maio, e a manifestação do ministério foi feita nesta sexta-feira, em uma nota oficial.

De acordo com o governo, o estoque atual de óleo diesel S10 representa 38 dias de importação. Ou seja, se a importação desse combustível fosse suspensa, seria possível atender à demanda durante 38 dias, com esses estoques e a produção nacional. O Ministério de Minas e Energia acrescenta que esse estoque já foi menor e chegou a ser de 30 dias.

A pasta afirmou que, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, monitora o fluxo de petróleo e derivados tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Em março, o ministério criou um comitê setorial para avaliar semanalmente a situação do país, que importa 30% do diesel que consome.

Da Rádio Nacional, em Brasília, Victor Ribeiro.

