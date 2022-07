Ministério Público do Maranhão faz alerta sobre golpe

O Ministério Público do Maranhão está fazendo um alerta aos sindicatos para um novo tipo de golpe. Pessoas estão se passando por procuradores do trabalho e pedem dinheiro para a realização de operações do MPT.

Os criminosos pedem verba para que o MP realize investigações trabalhistas, com a desculpa de que o órgão estaria sem recursos para a ação.

Um sindicato de frentistas no Maranhão recebeu na quinta-feira, uma ligação com origem de Brasília, em que os criminosos alegaram ter uma denúncia de trabalho escravo na categoria, que precisaria ser investigada.

Esta é a terceira vez que o órgão recebe denúncia deste tipo de fraude. Neste caso, os golpistas pediram R$ 8 mil para a entidade, que desconfiou e entrou em contato com o MPT.

O Procurador-geral do Ministério Público do Trabalho do Maranhão, Luciano Aragão, explica que o órgão não pede dinheiro em nenhuma hipótese e alerta para que as pessoas tomem cuidado.

No caso da tentativa de fraude no sindicato maranhense, o MPT enviou o pedido de investigação para a Polícia Federal, que já está cuidando do caso.

*Com supervisão de Raquel Mariano

Segurança Brasília Raquel Mariano / Beatriz Arcoverde Igor Cardim* – estagiário da Rádio Nacional MPT 1:41