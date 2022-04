Ministro do MRE diz que agressão da Rússia à Ucrânia é inadmissível

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, negou que a posição do Brasil sobre a guerra na Ucrânia seja dúbia. Segundo ele, o país defende a paz e seus interesses. A declaração foi nesta quarta-feira na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em resposta a senadora Kátia Abreu, que questionou o ministro sobre a posição do Brasil, ao votar a favor de resoluções contra a invasão e criticar sanções contra a Rússia.

O chanceler disse que as sanções podem agravar os efeitos econômicos do conflito e impactar o fornecimento de alimentos e insumos.

O Brasil é dependente da importação de fertilizantes e a Rússia é um grande fornecedor. Segundo ele, o governo federal mantém conversas com a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã e a Nigéria para garantir o abastecimento do produto.

Para Carlos França, a situação entre Rússia e Ucrânia deveria ter sido resolvida na época dos acordos de Minsk, em 2015, assinados para pôr fim ao conflito entre o exército ucraniano e separatistas pró-Rússia.

Segundo o chanceler, o Itamaraty ajudou 230 brasileiros a deixarem a Ucrânia.

