Ministro Fábio Faria diz que o cronograma para o 5G será mantido

A partir desta sexta-feira, a frequência para uso da principal faixa de 5G será liberada nas cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri.

O governo ainda não informou a ordem de instalação do 5G nas capitais brasileiras. Mas, o ministro Fábio Faria afirmou que o cronograma de liberação de faixas e de início das operações está mantido.

Algumas cidades já usam o 5G desde o ano passado, mas a frequência mais nobre, chamada de standalone, só começou a funcionar agora. A primeira capital a ter a faixa de operação deste 5G mais veloz liberada para uso foi Brasília, no dia 6 de julho.

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, lembra que a implantação do serviço é feita em duas etapas. Na primeira, as frequências são liberadas. Só na segunda fase as operadoras lançam comercialmente o serviço.

A principal vantagem do 5G standalone é que ele será a internet móvel mais rápida em operação no país. No entanto, poucos aparelhos conseguem captar este sinal. Em alguns casos, será necessário atualizar o sistema operacional e, em outros, será preciso trocar até o chip do smartphone, como detalhou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

As empresas Claro, Tim e Vivo informaram que estão prontas para ativar o serviço de forma gradual.

O uso dessa nova faixa de 5G pode gerar interferência no sinal de TV aberta das antenas parabólicas. Por isso, o equipamento deve ser trocado por um outro, que custa cerca de R$ 400. Quem tem antena parabólica e está inscrito no Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo federal pode solicitar a substituição gratuita pela internet. O endereço para agendar a troca é sigaantenado.com.br.

