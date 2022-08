Mirassol x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (7), pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, na cidade de Mirassol (SP). Enquanto o Leão está em 11º lugar, com 23 pontos, e precisa vencer para ter chance de entrar no G8, a zona de classificação à segunda fase, o time paulista lidera o torneio, com 33, e já tem vaga garantida na próxima fase. Veja a seguir as principais informações sobre a partida.

Transmissão

Mirassol x Vitória terá transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações

Mirassol: Jeferson, Léo Duarte (Ivan), Rodrigo Sam, Luiz Gustavo e Pará; André Lima, Paulinho e Camilo; Osman, Vinícius Mingotti e Silvinho. Técnico: Ricardo Catalá.

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Gabriel Honório (Zé Vitor); Luidy, Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Arbitragem

Maguielson Lima Barbosa apita o jogo, tendo como assistentes Leila Naira Moreira da Cruz e Lucas Torquato Guerra (trio do Distrito Federal).