Mirella filma seu bumbum com a calcinha mais transparente que existe: “Bem devagarinho”

Challenge na área! Mirella resolveu quebrar a internet com sua boa forma nesta terça-feira (23), onde fez um vídeo quentíssimo para mostrar seu look do dia. Os seguidores do Instagram ficaram chocados, como sempre, com o conteúdo da musa, que bombou nas redes sociais!

A funkeira caprichou em sua produção para a noitada e ostentou seu shape sarado em um look todo trabalhado na transparência e nos brilhos. Mirella sensualizou com seus longos cabelos e levou os internautas à loucura com um vídeo de tirar o fôlego, que mostrou bem mais que a roupa escolhida pela artista!

Na legenda, Mirella propôs que os seguidores fizessem o novo challenge de sua música, “Bem Plena”, que está bombando nas redes sociais. “Vou ter que aprender a dançar essa”, disparou um seguidor através dos comentários da publicação. “Só consegui reparar no shape dessa mulher”, apontou outro internauta. Confira:

Irmã de Deolane Bezerra fala sobre briga com Mirella: “Preferiu me excluir” Climão! Recentemente, Dayanne Bezerra, a irmã de Deolane Bezerra, falou sobre sua relação com MC Mirella. A influenciadora relembrou a briga com a funkeira e contou que a treta começou depois que surgiram alguns boatos de que Dayanne teria ficado com o dançarino Dynho Alves, que já foi casado com Mirella.

“Chamei ela quando viralizou a história, falei que não aconteceu nada e ela nem me respondeu. Ela preferiu me excluir do Instagram. Excluiu minha família inteira”, comentou Dayanne no Podcalizando, que afirma: “não sou amiga dela, gente. Sou amiga da Nicole Bahls, da Pétala, Yanka, mas dela eu não sou”.

No quadro “Triturando”, do SBT, Dayanne já voltou a alfinetar a cantora: “trituro porque ela teve todas as oportunidades de chegar até mim e resolver isso. Mandei mensagem pra ela e ela se absteve, fingiu demência, excluiu todo mundo lá de casa. Depois de muito tempo vieram reviver uma coisa que já tava morta”.

