Mirella tem crise e vai parar no hospital após confusão com Dynho

Mirella usou as redes sociais nessa quinta-feira (9/6) para pedir respeito para o ex-marido, Dynho Alves, e sua mãe, Márcia. O desabafo ocorreu horas após Dynho mandar alfinetar a mãe dela, que fez comentários a respeito do ex-Fazenda em uma live. “Deixa a Márcia saber quem é que fica vindo atrás de mim”, escreveu o artista, expondo Mirella.

“Gente, pelo amor de Deus, manda esse povo apagar essas coisas que ficam postando de mim. Eu não aguento mais tanta exposição da minha vida”, pediu Mirella, bastante abalada.

Mais sobre o assunto Celebridades Dynho sugere que MC Mirella corre atrás dele e mãe da funkeira rebate



Leo Dias Entenda quando e como começou a treta entre Mirella e Carol Narizinho



Sem categoria Dynho e Mirella vão produzir conteúdo adulto juntos: “Como amigos”



Celebridades MC Mirella troca farpas com Carol Narizinho por causa de Dynho Alves



“Eu não consigo ter um dia de paz, eu odeio que exponham a minha vida nessas coisas, odeio esse tipo de situação. Tenho problemas com um monte de gente, vocês sabem que eu vivo sozinha. Ninguém sabe a fundo o que acontece na minha vida, então, por favor, respeite isso”, disse.

Após a sequência de Stories, Mirella procurou atendimento médico. “Gente, eu estou no hospital, depois falo com vocês. Não vou cancelar o show [desta noite, 9 de junho]. Tive crise e vim tomar medicação”, disse Mirella.



***Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos Reprodução

***mc-mirella-e-dynho-alves-1 Reprodução/Instagram

***a-fazenda-2021-sthefane-e-o-noivo-victor-igoh-1635821525929_v2_450x337 Victor Igoh e Sthe Matos se separam após acontecimentos de A Fazenda 13

Reprodução/Instagram

***Dynho-Alves Durante o programa, os dois participantes se aproximaram e eram vistos juntos, trocando carícias e dividiam a mesma cama

Reprodução/Record TV

***Dynho Alves e Sthe Matos A relação de Dynho e Sthefane no reality virou assunto fora do programa. Outros participantes até chegaram a alertar os dois sobre as consequências da aproximação

Reprodução/ PlayPlus

***Dynho Alves e Sthe Matos na Live dos Eliminados Sthe chegou a falar sobre sexo a três com Dynho Alves e Mc Mirella

Reprodução

***MC MIRELLA Incomodada com a relação de Dynho e Sthe, Mc Mirella decidiu pôr um fim no casamento com Dynho e deixou a residência que morava com ele

Reprodução/Instagram

***sthe Diante da repercussão, Victor Igoh também anunciou o fim do noivado com a peoa

Reprodução/Instagram

***Dynho Alves e Sthe Matos em A Fazenda 13 Dynho e Sthe: sem saber que estavam solteiros, Sthe e Dynho permaneceram até o top 8 do reality, mas acabaram eliminados pelo público, que rejeitou o excesso de carinho entre os dois

Reprodução

***MC Mirella publica meme após a eliminação de Dynho Alves MC Mirella publicou meme após a eliminação de Dynho Alves, seu ex-marido

Reprodução/Instagram

***afazenda13-dynho-sthe-eliminados-reproducao-record_fixed_large Eles descobriram que estavam solteiros nos bastidores do reality. Os peões ficaram bastante abalados com a notícia

Reprodução/Instagram

***STHE E DYNHO Dynho Alves disse que não vai procurar a ex por enquanto, mas que está aberto para conversa. Sthefane afirmou que seguirá a vida com o filho. No entanto, o ex-noivo, Victor Igoh, declarou que deseja encontrar a moça

Reprodução/PlayPlus

0

Entenda

Márcia teria se irritado ao ver Dynho na festa de aniversário da filha, sem ter sido convidado. O cantor teria reservado um camarote próximo ao da funkeira, alegando ter sido uma coincidência ser alocado em um espaço ao lado do dela. “Quis mudar para o outro lado para deixar Mirella à vontade e poder curtir a festa dela em paz”, disse ele.

No desabafo feito no Instagram após a confusão, Mirella preferiu não entrar em detalhes sobre o que aconteceu na festa. “Era meu aniversário, eu só queria curtir, não quero saber de nada do que aconteceu a fundo, porque eu nem sabia de nada disso, e estão falando coisa que nem é verdade.”

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesfamosos.

O post Mirella tem crise e vai parar no hospital após confusão com Dynho apareceu primeiro em Metrópoles.