Missão Boa Notícia promoverá retiro espiritual de inverno

Bem estar



Publicado em 11 de ago de 2021 e atualizado às 08:24

De 11 a 14 de agosto, a Missão Boa Notícia, Igreja sul-coreana, fundada pelo pastor Ock Soo Park, e atuante no Brasil desde 2000, promoverá o retiro de inverno. O evento será realizado na Coreia do sul e transmitido on-line, através do YouTube e Facebook para os 95 países onde a Missão tem suas filiais. A inscrição é gratuita.

Em consequência da covid-19, muitas pessoas ainda encontram-se desanimadas, em decorrência da perda de familiares, de empregos, divórcios e até mesmo depressão. Com o intuito de trazer esperança e força espiritual foi planejado o retiro de inverno.

O evento está dividido em momentos devocionais, academias temáticas, momento de pregação e momentos de comunhão. As pregações principais serão ministradas pelo Pastor Ock Soo Park, fundador da Missão Boa Notícia.

O retiro trará como parte das academias temáticas e tem despertado o interesse é a academia sobre a “História da Missão” e “Sofrimento de Cristo”. Na academia “História da Missão” conta desde o início do Cristianismo até a fundação da Missão Boa Notícia e como Deus protegeu o evangelho puro e genuíno desde a antiguidade.

“[…]Tanto Inácio quanto Policarpo foram martirizados enquanto pregavam o evangelho, Inácio foi martirizado e serviu de alimento para as feras famintas e Policarpo foi queimado na fogueira. No entanto, Inácio levantou seu discípulo chamado Hermas, o qual os historiadores afirmam que traduzido é Hermes, personagem que aparece em Romanos 16:14, apresentou o Pastor Gabriel Kim,” que dará a academia sobre a “História da Missão”.

O retiro é dedicado a toda a família, por isso, também trará a academia com o tema “Educação para os filhos”. “[…] O tema da academia me chamou a atenção, pois eu também tenho uma filha única, e acredito que ouvir essa academia me ajudará muito” disse Cintia Jaworski, 43 anos, revisora de traduções.

Serão 12 novas academias temáticas apresentadas por missionários que estão atuando em diferentes países há mais de 10 anos como: Argentina, Chile, Alemanha, Tailândia e Hong Kong.

É possível assistir o retiro também em outros idiomas como: inglês, espanhol, francês e russo, basta inscrever-se no canal Good News Tv , no YouTube.

A transmissão em português será feita pelo YouTube pelo canal da Missão Boa Notícia.

A Inscrição para o evento e para participar das comunhões em grupo podem ser feitas através do link:

https://forms.gle/bRJWCM6daLjkBRQp9