Missionário morre em unidade hospitalar, após acidente na BR 101

Acidentes



Publicado em 13 de out de 2021 e atualizado às 13:14

A vítima de um grave acidente na BR-101, no trecho do município de Teixeira de Freitas, acabou não resitindo e morreu na manhã desta quarta-feira (13), na unidade hospitalar.

Sioarlem Batista Gomes de (54 anos), conduzia o veículo FIAT Uno de placa OZM-3444, no momento do acidente chovia muito e o veículo de passeio acabou desgovernando, atingindo uma encosta e capotou várias vezes. Além do condutor estava um carona, que sofreu lesões leves.

Equipes de emergência foram mobilizadas e os dois feridos foram transferidos para o hospital municipal de Teixeira de Freitas, após o resgate, durante o período noturno de terça-feira (12) de outubro, feriado nacional.

No entanto, devido aos ferimentos Sioarlem Batista Gomes de (54 anos), que era missionário cristão, não resistiu e veio a óbito.

O local do acidente foi sinalizado pela PRF, que também orientaram aos condutores sobre o risco de novos acidentes.