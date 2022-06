MMA abre inscrição para cursos sobre sustentabilidade no cotidiano

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) abriu as inscrições para dois cursos sobre práticas de sustentabilidade no cotidiano. O primeiro, “Estilos de vida sustentáveis”, aborda temas desde meios de transporte sustentáveis e dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia, até técnicas de economia de água e energia.

O segundo curso, “Produção e Consumo Sustentáveis”, busca sensibilizar profissionais, estudantes e cidadãos em geral sobre a inserção de critérios de sustentabilidade nas relações de oferta e demanda de produtos e serviços. Entre os temas abordados no curso estão a construção sustentável, a logística reversa e boas práticas para a sustentabilidade energética.

As inscrições gratuitas para ambos os cursos começaram na terça-feira (07/6) e vão até 17 de junho. São 2 mil vagas para cada curso que podem ser iniciados no ato da inscrição e concluídos até 15 de julho.

O conteúdo dos dois cursos é disponibilizado no portal Educa+, plataforma 100% digital de ensino a distância do MMA, aberta para toda a sociedade. Para se inscrever, os interessados precisam acessar o portal ead.mma.gov.br, clicar em “Inscrições abertas”, selecionar o curso e clicar em “inscreva-se”.

Para dúvidas e informações, basta entrar em contato com o suporte técnico por um dos seguintes canais: Atendimento online, no banner “Suporte técnico” localizado na página inicial do portal; E-mail: [email protected] e, ainda, pelo telefone: 4020.2371.

Sobre o Educa+

Lançados em março do ano passado, os cursos na área de educação e cidadania ambiental do Ministério do Meio Ambiente na plataforma Educa+ contam com cerca de 50 mil inscritos. Já as palestras chegaram a mais de 24 mil visualizações. Os conteúdos são disponibilizados em linguagem simples, direta, objetiva e de fácil compreensão.

Os interessados encontram cursos em áreas como ecoturismo, uso e conservação da biodiversidade, guarda responsável de cães e gatos, conduta consciente na zona costeira e marinha, entre outros.

Atualmente, a plataforma possui nove cursos, que contam com a abertura de novas turmas periodicamente: Guarda responsável e bem-estar de cães e gatos; Produção e Consumo Sustentáveis; Conduta Consciente na Zona Costeira e Marinha: Combate ao lixo no mar; Estilos de Vida Sustentáveis; Turismo de Base Comunitária; Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo; Trilhas Interpretativas; Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P e Ressoa. A plataforma disponibiliza ainda, 23 palestras que podem ser assistidas livremente.