Mobilização: Sicoob cria campanha nacional SOS Bahia

Publicado em 12 de jan de 2022 e atualizado às 13:37

A expectativa é que, até o fim do mês, a arrecadação chegue a R$ 500 mil

Nunca choveu tanto na Bahia quanto no último mês de 2021. De acordo com a agência climática dos Estados Unidos, em nenhum lugar do mundo caiu tanta água quanto na Bahia em dezembro.

Essas inundações geraram danos que afetaram diretamente mais de 700 mil moradores, deixando aproximadamente 90 mil pessoas desabrigadas. Como um ato de solidariedade e visando auxiliar as comunidades afetadas neste momento delicado, o Sicoob criou a campanha nacional SOS Bahia. A expectativa é arrecadar R$ 500 mil durante o mês de janeiro.

Todo o dinheiro será destinado para ajudar os municípios atingidos pelas tempestades. A administração dos valores arrecadados será realizada pelo sistema regional, que distribuirá as doações entre os municípios em que a cooperativa tem atuação.

Além dessa iniciativa, o Sicoob BA vai contribuir com uma doação de R$ 200 mil, proveniente do fundo do Instituto Sicoob no Estado.

Para participar, basta enviar qualquer valor para a chave Pix 34.148.882/0001-59, que tem como favorecida a Cooperativa Central de Crédito da Bahia Ltda. — Sicoob Central BA. Antes de finalizar a doação, é importante confirmar se os dados do favorecido estão corretos.

A mobilização, no entanto, não é apenas na arrecadação em dinheiro. Na primeira semana de 2022 quatro cooperativas do Sicoob ES (Norte, Leste Capixaba, Coopcam e Cooabriel), doaram, juntas, 800 cestas básicas, totalizando 20 toneladas de mantimentos aos moradores de Itabuna e de Ilhéus.

Como representante do cooperativismo financeiro, o Sicoob tem a cooperação como pilar em sua atuação. Seu propósito é conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade e, neste momento de extrema dificuldade — que requer muita solidariedade — a instituição reforça ainda mais esse DNA.

SERVIÇO

Campanha Nacional SOS Bahia

De 29/12/2021 a 31/01/2022

Chave Pix: 34.148.882/0001-59